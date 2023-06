Cette abeille est née dans une colonie fortement parasitée, elle ne survivra pas longtemps.





Solidement agrippé sur le dos de cette gardienne, ce varroa ne perturbe pas trop ses activités.









Son cheminement jusqu'à notre beau pays de Vendée a été à peu près celui-ci :

Vers les années 1960, pour produire de la gelée royale en masse, des reines Mellifera Ligustica (italiennes) à fort pouvoir productif (en gelée) ont été importées dans les pays Asiatiques. Les apiculteurs locaux ont très vite constaté la présence du varroa dans leurs nouvelles colonies Mellifera. Le parasite avait en effet "sauté" depuis une autre abeille (Apis Cerana), présente naturellement en Asie. Le varroa et l'abeille Cerana avaient trouvé un équilibre, grâce à certains mécanismes de régulation propres à cette espèce (durée d'operculation plus courte, épouillage,...).



Les scientifiques se sont donc intéressés à ce nouveau parasite (il avait été peu étudié auparavant). Un chercheur Européen a fait venir des colonies infestées de varroas, en provenance d'Asie afin de les étudier.

En 1970, l'institut de parasitologie de l'Académie des sciences de Prague identifie le "monstre".



Et ce qui devait arriver, arriva, quelles que soient les précautions prises, les varroas ont découvert un nouvel espace à conquérir, ce nouveau biotope leur convenant parfaitement. Dans les années qui suivirent les apiculteurs allaient avoir à faire face à un redoutable ennemi des apis mellifera.

Les transhumances de ruches allaient permettre la dissémination de cet hôte indésirable, irrémédiablement.



En 1976 l'organisation mondiale des apiculteurs (Apimondia) organisait un symposium sur la varroase à Sofia, en Bulgarie. De grands scientifiques y exposent leurs études et connaissances sur le varroa Jacobsoni. On découvrira quelques années plus tard, que le varroa qui a colonisé nos abeilles est en fait le varroa Destructor... sans commentaire.

Vers 1982 le varroa franchit le Rhin en provenance de l'Allemagne, et malgré les mesures sanitaires mises en place pour réglementer les transhumances dans notre pays, la Provence est envahie à son tour par les mouvements de ruches par le couloir du Rhône.



C'est en 1985 que, de visu, j'ai pu observer - dans un petit flacon - des varroas apportés de Provence par un collègue.



Puis sont colonisés l'Aquitaine, les Charentes et la Vendée où j'ai eu la primeur - en 1987- de mettre en évidence des acariens sur les langes placés dans un rucher de notre bocage. Sur ces quelques bouts de papiers, il y avait en tout, deux varroas...







Sur la carte de Vendée à gauche on observe la situation d'invasion du varroa à l'été 1989, on y retrouve la progression du parasite par le sud-est du département, comme le frelon asiatique 20 ans plus tard, probablement comme le coléoptère Aethina Tumida dans quelques... années ou... mois ?